Как создать летний душ на даче

Летний душ — это не только способ освежиться в жаркие дни, но и замечательное дополнение к садовому участку, создающее атмосферу комфорта и релаксации. "Рамблер" рассмотрит различные способы создания этого девайса.

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1. Выбор места для летнего душа

Прежде чем начать строительство летнего душа, нужно выбрать подходящее место на участке. Учитывайте следующие факторы:

Близость к водопроводу или водоисточнику для подачи воды;

Уровень приватности и уединения;

Возможность создания стока для отвода воды.

2. Материалы для строительства

Летние души могут быть построены из различных материалов. Рассмотрим некоторые из них:

Деревянный: природный и привлекательный внешний вид, который легко вписывается в садовую обстановку;

природный и привлекательный внешний вид, который легко вписывается в садовую обстановку; Металлический: прочный и долговечный, но может нагреваться на солнце, поэтому потребуется обдуманное расположение;

прочный и долговечный, но может нагреваться на солнце, поэтому потребуется обдуманное расположение; Пластиковый: легкий и удобный в уходе, идеальный для временного использования.

3. Создание системы подачи воды

Определите, как будет осуществляться подача воды в летний душ. Это может быть подключение к водопроводу, использование насоса для извлечения воды из колодца или ведра, наполненного водой. Рассмотрите возможность установки бака для накопления воды, чтобы обеспечить непрерывное обеспечение ею.

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4. Душевая головка и фурнитура

Выберите подходящую душевую головку и фурнитуру, учитывая бюджет и предпочтения по дизайну. Регулируемая душевая головка позволит вам настроить напор и температуру воды по желанию.

5. Установка стока для отвода воды

Не забудьте предусмотреть систему стока для отвода использованной воды. Это может быть яма с дренажной системой или простой канава для стока воды в заранее выбранном месте.

6. Декорирование и обустройство окружающей территории

После завершения строительства летнего душа придайте ему завершенный вид, добавив растения, украшения и удобную мебель для отдыха. Создайте уютное место для отдыха после купания.

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