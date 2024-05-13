Уборка квартиры – ответственное дело, которое требует внимательности и соблюдения определенных правил. Многие из нас совершают распространенные ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям.

Не стоит включать посудомоечную или стиральную машину перед уходом из дома. Это может быть опасно в случае протечки или скачков напряжения электричества. Если произойдет утечка воды, она будет беспрепятственно заливать квартиру в ваше отсутствие, что может привести к серьезным повреждениям имущества и даже затоплению соседей. Также при скачках напряжения в электросети техника может выйти из строя или даже воспламениться. Поэтому лучше включать бытовые приборы, когда вы дома и можете своевременно отреагировать на любую нештатную ситуацию.

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Также не стоит хранить и использовать посуду со сколами или трещинами. Даже небольшой скол может стать причиной попадания в пищу мелких осколков, которые могут поранить ротовую полость, пищевод или желудок. Это особенно опасно для детей, которые часто не обращают внимания на такие мелкие дефекты посуды.