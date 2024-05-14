Самый умный горшок для цветов представили в Нидерландах

Нидерландский стартап Smart Plant Ivy представил смарт-горшок для комнатных растений, оснащенный искусственным интеллектом.

© Smart Plant Ivy

Что же такого особенного в девайсе? Он может похвастаться специальными датчиками, которые отслеживают все жизненно важные для цветка факторы внешней среды: температуру и влажность воздуха, качество почвы, уровень освещения в помещении.

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Если вдруг что-то пойдет не так, на встроенном в смарт-горшок экране появится предупреждение. Оно также будет отправлено на смартфон человека, дабы он смог как можно скорее исправить ситуацию.

Кстати, об экране. По сути он является лицом девайса. Когда все условия оптимальны, то на нем светится позитивный эмодзи. Если растению некомфортно, то и мордочка на экране будет грустная.

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