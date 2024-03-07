Съедобный аксессуар: в России изготовили хлебную сумку

В сети распространяются фотографии необычного "аксессуара", который на самом деле нужно не носить, а есть. Авторами необычного вида хлебобулочного изделия стали Rendez-Vous и Яндекс Лавка.

© Rendez-Vous х Яндекс Лавка

Батон черного хлеба выглядит как самая настоящая сумочка. Но предназначена она исключительно для потребления в прямом смысле этого слова: хранить в ней вещи не получится.

© Rendez-Vous х Яндекс Лавка

"Буханки формуют вручную, потому каждая сумка может немного отличаться от других экземпляров. Украшают хлеб смесью кунжута и белого льна", – говорится в описании к нестандартной булке.

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Без скидки такой "аксессуар" стоит не более 250 рублей. В ста граммах изделия содержатся 322 калории.

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