Умнее не бывает: Dyson представила швабру для влажной уборки полов

Компания Dyson выпустит электрическую швабру для быстрой влажной уборки. Уникальна она тем, что не имеет всасывающих элементов.

© Dyson

Навести идеальный порядок в доме помогут два ролика из микрофибры с шестью десятками тысяч нитей на квадратный сантиметр, которые при вращении создают вакуум. Швабра также оснащена двумя резервуарами (один для чистой воды, другой – для грязной). В наборе с ней идет лоток для твердого мусора.

Как избавиться от запаха в шкафу

Чудо-девайс, как сообщается, поступит в продажу осенью. Приобрести его можно будет примерно за 65 тыс. руб.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самом умном горшке для цветов.