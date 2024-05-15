Жирные пятна на одежде могут быть настоящим кошмаром, особенно если они засохли и въелись в ткань. Однако есть эффективный и простой способ избавиться от них с помощью подручных средств – пищевой соды и утюга.

Для начала положите вещь на ровную поверхность, например, на гладильную доску. Затем щедро насыпьте пищевую соду прямо на жирное пятно.

Как разгладить постельное белье без утюга

После того, как пятно будет полностью присыпано содой, возьмите утюг и разогрейте его до максимальной температуры, подходящей для данного типа ткани. Затем медленно и аккуратно проведите горячим утюгом по соде, нанесенной на пятно. Сода вступит в реакцию с жиром, а высокая температура поможет высушить и впитать загрязнение.