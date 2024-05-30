Если у вас нет доступа к швейной машинке, но вам срочно нужно укоротить джинсы, не отчаивайтесь. Существует простой способ сделать это вручную. Вам понадобятся: иголка с ниткой, ножницы и немного терпения.

Первым делом, наденьте джинсы и отметьте требуемую длину. Затем, сняв их, нарисуйте паралелльно нижнему краю вспомогательную линию на нужном расстоянии. Эта линия будет служить ориентиром для новой длины джинсов.

Далее, возьмите иголку с ниткой и начните прошивать свободный край джинсов вдоль намеченной линии. Проколы иглы должны быть частыми и равномерными, чтобы строчка получилась ровной. Продолжайте прошивать до тех пор, пока не дойдете до начальной точки.

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Когда вся линия будет прошита, крепко затяните нитку и завяжите узелок на изнаночной стороне джинсов. Это закрепит строчку и не позволит ей распускаться.

Подробнее об этом смотрите в видео.