В наше время существует огромный выбор стиральных порошков в магазинах. Однако многие люди предпочитают делать порошок самостоятельно в домашних условиях. Причины разные – экономия средств, забота об экологии или желание использовать более натуральные компоненты. И действительно, для изготовления стирального порошка в домашних условиях вам понадобятся всего несколько недорогих ингредиентов.

Для приготовления домашнего стирального порошка вам понадобятся: пищевая сода, кальцинированная сода и тетраборат натрия.

Как быстро удалить жирное пятно с одежды

Пищевая сода является прекрасным отбеливателем и смягчителем воды. Кальцинированная сода отлично справляется с удалением жира и масляных пятен. А бура выступает в роли дезинфицирующего и отбеливающего средства.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Nechetoff.