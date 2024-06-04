Как сделать стиральный порошок в домашних условиях: видео
В наше время существует огромный выбор стиральных порошков в магазинах. Однако многие люди предпочитают делать порошок самостоятельно в домашних условиях. Причины разные – экономия средств, забота об экологии или желание использовать более натуральные компоненты. И действительно, для изготовления стирального порошка в домашних условиях вам понадобятся всего несколько недорогих ингредиентов.
Для приготовления домашнего стирального порошка вам понадобятся: пищевая сода, кальцинированная сода и тетраборат натрия.
Как быстро удалить жирное пятно с одежды
Пищевая сода является прекрасным отбеливателем и смягчителем воды. Кальцинированная сода отлично справляется с удалением жира и масляных пятен. А бура выступает в роли дезинфицирующего и отбеливающего средства.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Nechetoff.