Чистые белоснежные занавески – это украшение любого интерьера. Однако со временем тюль может посереть или потерять свою первоначальную белизну. К счастью, существует простой и эффективный способ вернуть ему прежний вид, не прибегая к дорогостоящим средствам или услугам химчистки.

Один из неожиданных, но действенных методов отбеливания

тюля – использование зеленки.

Приготовьте раствор: возьмите 10 капель зеленки и размешайте их в стакане воды. Наполните ведро теплой водой и поместите туда тюль, который нужно отбелить. Вылейте приготовленный раствор зеленки в ведро с тюлем и оставьте тюль в этом растворе на 10 минут.

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После этой процедуры вы заметите, что ваш тюль стал значительно белее. Зеленка, несмотря на свой яркий цвет, обладает отбеливающим эффектом и поможет удалить желтизну и серость с ткани.