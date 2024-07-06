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Как сделать домашний отпугиватель насекомых своими руками

Вместе с теплом летние месяцы приносят с собой рои назойливых комаров, мух и мошек и стаи тараканов с муравьями. Для борьбы с ними на полках магазинов продается множество химических отпугивателей, Но "Рамблер" поделится рецептами натуральных отпугивателей своими руками.

Как сделать домашний отпугиватель насекомых своими руками
© dreamstime.com

Лавандовый спрей от комаров

Ингредиенты:

  • 10 капель эфирного масла лаванды
  • 10 капель эфирного масла чайного дерева
  • 1 стакан воды
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Инструкции:

  1. Влейте воду в распылитель.
  2. Добавьте эфирные масла и ванильный экстракт.
  3. Хорошо встряхните перед использованием.
  4. Распылите смесь на кожу и одежду перед выходом на улицу.
  5. Лаванда и чайное дерево известны своими репеллентными свойствами и приятным ароматом, который поможет держать комаров на расстоянии.

Уксусный барьер для муравьев

Ингредиенты:

  • Белый уксус
  • Вода

Инструкции:

  1. Смешайте уксус и воду в равных частях.
  2. Влейте смесь в распылитель.
  3. Распылите вдоль дверных порогов, оконных рам и других мест, где могут появиться муравьи.
  4. Муравьи не переносят запах уксуса, поэтому такой барьер поможет предотвратить их проникновение в дом.

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Цитрусовый очиститель от тараканов

Ингредиенты:

  • Шкурки от цитрусовых (лимон, апельсин, лайм)
  • 1 литр воды

Инструкции:

  1. Варите шкурки цитрусовых в воде на медленном огне в течение 15 минут.
  2. Дайте остыть и процедите.
  3. Влейте жидкость в распылитель.
  4. Распылите на участках, где могут появиться тараканы.
  5. Цитрусовые шкурки содержат вещества, которые отпугивают тараканов и оставляют приятный свежий аромат.

Эвкалиптовое масло для защиты от мошек

Ингредиенты:

  • 20 капель эвкалиптового масла
  • 1 стакан воды
  • 1 чайная ложка спирта (для лучшего смешивания)

Инструкции:

  1. Смешайте воду и спирт в распылителе.
  2. Добавьте эвкалиптовое масло и хорошо встряхните.
  3. Распылите на кожу и одежду перед выходом на улицу.
  4. Эвкалиптовое масло обладает мощными репеллентными свойствами и эффективен против мошек.

Создание собственных натуральных отпугивателей насекомых – это не только эффективный, но и безопасный способ защитить себя и свою семью от надоедливых вредителей. Применяя простые и доступные ингредиенты, вы можете сделать свои летние дни более комфортными и беззаботными.

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