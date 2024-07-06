Как сделать домашний отпугиватель насекомых своими руками
Вместе с теплом летние месяцы приносят с собой рои назойливых комаров, мух и мошек и стаи тараканов с муравьями. Для борьбы с ними на полках магазинов продается множество химических отпугивателей, Но "Рамблер" поделится рецептами натуральных отпугивателей своими руками.
Лавандовый спрей от комаров
Ингредиенты:
- 10 капель эфирного масла лаванды
- 10 капель эфирного масла чайного дерева
- 1 стакан воды
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Инструкции:
- Влейте воду в распылитель.
- Добавьте эфирные масла и ванильный экстракт.
- Хорошо встряхните перед использованием.
- Распылите смесь на кожу и одежду перед выходом на улицу.
- Лаванда и чайное дерево известны своими репеллентными свойствами и приятным ароматом, который поможет держать комаров на расстоянии.
Уксусный барьер для муравьев
Ингредиенты:
- Белый уксус
- Вода
Инструкции:
- Смешайте уксус и воду в равных частях.
- Влейте смесь в распылитель.
- Распылите вдоль дверных порогов, оконных рам и других мест, где могут появиться муравьи.
- Муравьи не переносят запах уксуса, поэтому такой барьер поможет предотвратить их проникновение в дом.
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Цитрусовый очиститель от тараканов
Ингредиенты:
- Шкурки от цитрусовых (лимон, апельсин, лайм)
- 1 литр воды
Инструкции:
- Варите шкурки цитрусовых в воде на медленном огне в течение 15 минут.
- Дайте остыть и процедите.
- Влейте жидкость в распылитель.
- Распылите на участках, где могут появиться тараканы.
- Цитрусовые шкурки содержат вещества, которые отпугивают тараканов и оставляют приятный свежий аромат.
Эвкалиптовое масло для защиты от мошек
Ингредиенты:
- 20 капель эвкалиптового масла
- 1 стакан воды
- 1 чайная ложка спирта (для лучшего смешивания)
Инструкции:
- Смешайте воду и спирт в распылителе.
- Добавьте эвкалиптовое масло и хорошо встряхните.
- Распылите на кожу и одежду перед выходом на улицу.
- Эвкалиптовое масло обладает мощными репеллентными свойствами и эффективен против мошек.
Создание собственных натуральных отпугивателей насекомых – это не только эффективный, но и безопасный способ защитить себя и свою семью от надоедливых вредителей. Применяя простые и доступные ингредиенты, вы можете сделать свои летние дни более комфортными и беззаботными.
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