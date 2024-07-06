Как сделать домашний отпугиватель насекомых своими руками

Вместе с теплом летние месяцы приносят с собой рои назойливых комаров, мух и мошек и стаи тараканов с муравьями. Для борьбы с ними на полках магазинов продается множество химических отпугивателей, Но "Рамблер" поделится рецептами натуральных отпугивателей своими руками.

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Лавандовый спрей от комаров

Ингредиенты:

10 капель эфирного масла лаванды

10 капель эфирного масла чайного дерева

1 стакан воды

1 чайная ложка ванильного экстракта

Инструкции:

Влейте воду в распылитель. Добавьте эфирные масла и ванильный экстракт. Хорошо встряхните перед использованием. Распылите смесь на кожу и одежду перед выходом на улицу. Лаванда и чайное дерево известны своими репеллентными свойствами и приятным ароматом, который поможет держать комаров на расстоянии.

Уксусный барьер для муравьев

Ингредиенты:

Белый уксус

Вода

Инструкции:

Смешайте уксус и воду в равных частях. Влейте смесь в распылитель. Распылите вдоль дверных порогов, оконных рам и других мест, где могут появиться муравьи. Муравьи не переносят запах уксуса, поэтому такой барьер поможет предотвратить их проникновение в дом.

Томкат: насекомое, оставляющее огромные ожоги

Цитрусовый очиститель от тараканов

Ингредиенты:

Шкурки от цитрусовых (лимон, апельсин, лайм)

1 литр воды

Инструкции:

Варите шкурки цитрусовых в воде на медленном огне в течение 15 минут. Дайте остыть и процедите. Влейте жидкость в распылитель. Распылите на участках, где могут появиться тараканы. Цитрусовые шкурки содержат вещества, которые отпугивают тараканов и оставляют приятный свежий аромат.

Эвкалиптовое масло для защиты от мошек

Ингредиенты:

20 капель эвкалиптового масла

1 стакан воды

1 чайная ложка спирта (для лучшего смешивания)

Инструкции:

Смешайте воду и спирт в распылителе. Добавьте эвкалиптовое масло и хорошо встряхните. Распылите на кожу и одежду перед выходом на улицу. Эвкалиптовое масло обладает мощными репеллентными свойствами и эффективен против мошек.

Создание собственных натуральных отпугивателей насекомых – это не только эффективный, но и безопасный способ защитить себя и свою семью от надоедливых вредителей. Применяя простые и доступные ингредиенты, вы можете сделать свои летние дни более комфортными и беззаботными.

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