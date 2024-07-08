В летний зной, когда температура за окном зашкаливает, а дома нет кондиционера, многие ищут способы охладить помещение. Один из эффективных методов – использование обычного вентилятора в сочетании с замороженными бутылками.

Для начала вам понадобится несколько пластиковых бутылок. Наполните их водой, добавив в каждую три столовых ложки соли. Соль снижает температуру замерзания воды, позволяя создать более холодный лед. Поместите бутылки в морозильную камеру на несколько часов, пока вода полностью не замерзнет.

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Когда бутылки достаточно заморозятся, достаньте их из морозилки и расположите перед работающим вентилятором. Воздух, проходящий мимо холодных бутылок, будет охлаждаться, создавая в комнате прохладный бриз. Этот метод особенно эффективен в небольших помещениях.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.