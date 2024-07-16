Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда нужно срочно высушить только что постиранную вещь. Но что делать, если нет времени ждать, пока одежда высохнет естественным путем?

В таких случаях на помощь приходит простой, но эффективный лайфхак, который позволит вам создать аналог электрической сушилки прямо у себя дома. Для этого вам понадобятся всего два предмета, которые наверняка найдутся в каждом доме: обычный полиэтиленовый пакет и фен для волос.

Как в жару охладить комнату с помощью вентилятора

Тщательно отожмите постиранную одежду, чтобы удалить максимум влаги. Поместите футболку в полиэтиленовый пакет, оставив небольшое отверстие. Включите фен на максимальную мощность и направьте поток горячего воздуха внутрь пакета через оставленное отверстие. Удерживайте фен в таком положении около двух минут, периодически перемещая его, чтобы тепло распределялось равномерно.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @nechetoff.