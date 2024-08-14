Посудомоечная машина стала незаменимым помощником во многих домах, экономя время и силы на ежедневной рутине. Однако, чтобы этот бытовой прибор служил долго и эффективно, важно знать несколько простых, но действенных приемов по уходу за ним.

1.Правильное использование специальной соли

Специальная соль для посудомоечных машин играет важную роль в их эффективной работе. Она нужна для смягчения воды, что предотвращает образование накипи и известкового налета на внутренних деталях машины и посуде.

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2. Регулярная очистка фильтра

Фильтр посудомоечной машины задерживает остатки пищи и другие загрязнения, предотвращая их попадание в систему слива. Засоренный фильтр может привести к снижению качества мытья посуды и появлению неприятного запаха.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.