Чтобы быстро растянуть обувь, вам понадобится всего лишь целлофановый пакет и немного воды. Этот простой метод подойдет для тех, кто хочет слегка ослабить обувь без профессиональной помощи.

Для начала возьмите пакет, поместите его внутрь ботинка и аккуратно распределите, чтобы он заполнил всю внутреннюю поверхность. Затем налейте в пакет воды так, чтобы она равномерно распределилась внутри обуви, заполнив ее целиком. Завяжите узел на пакете, чтобы вода не вылилась, и положите ботинки в морозильную камеру на несколько часов. Когда вода замерзает, она расширяется, мягко растягивая материал обуви.

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После того как вода полностью замерзнет, достаньте ботинки и дайте льду немного растаять, чтобы легко вынуть пакет. Этот метод поможет растянуть обувь на один-два размера и сделать ее ношение более комфортным, особенно если обувь оказалась тесноватой.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.