Пылесосы стали неотъемлемой частью быта, но с ними тоже можно столкнуться с некоторыми неудобствами. Вот три полезных совета, которые помогут справиться с мелкими проблемами и сделать уборку быстрее и легче.

Если щетка робота-пылесоса начала терять форму, не спешите покупать новую. Просто снимите растрепанную щетку, поместите ее в емкость и залейте кипятком. Это простое действие поможет восстановить щетину и продлит срок службы вашей щетки.

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Иногда для уборки в труднодоступных местах нужна узкая насадка, но если ее под рукой нет, попробуйте альтернативу. Возьмите несколько трубочек для коктейля, сложите их вместе и приложите к пылесосу. Трубочки станут своеобразной насадкой, позволяя собрать мелкий мусор из щелей и других узких пространств.

Об остальных лайфхаках рассказала в своем видео блогер @onaznaett.