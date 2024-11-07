Йод – это не только популярное антисептическое средство, но и незаменимый помощник в уборке дома. Всего несколько капель этого доступного препарата, добавленных в воду, помогают справиться с некоторыми трудоемкими задачами и обеспечивают безупречный результат.

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Например, для чистки окон и зеркал. Если добавить несколько капель йода в ведро с водой, можно без труда отмыть стеклянные поверхности, не оставляя разводов. Йод обладает мягким очищающим эффектом и дезинфицирующими свойствами, благодаря чему устраняет следы жира и пыли, придавая стеклам кристальную прозрачность.

Подробнее об остальных способах использования йода рассказала в своем видео блогер @onaznaett.