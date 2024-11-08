Очистить турку для кофе до блеска – задача не из легких, особенно если пользоваться только обычным средством для мытья посуды. Со временем на медной или латунной поверхности турки образуется налет, а внутри появляются кофейные масла, которые тяжело отмываются.

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Чтобы быстро очистить потемневшую медь, вам понадобится губка, белый столовый уксус и соль. Смочите губку в уксусе, насыпьте на нее немного соли и протрите поверхность турки. На глазах металл начнет светлеть, возвращая изделию первоначальный блеск. Для труднодоступных мест используйте зубную щетку – это позволит справиться с налетом даже в самых труднодоступных уголках.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.