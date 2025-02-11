Со временем белый пластик на бытовой технике, клавиатурах, розетках и других предметах начинает желтеть. Это происходит из-за воздействия солнечного света, пыли и окисления материала. Однако вернуть белизну можно быстро и без дорогостоящих средств.

Один из самых эффективных способов – использование димексида. Этот аптечный препарат обладает очищающими свойствами и способен растворять загрязнения, возвращая пластику первоначальный цвет.

Как отмыть крышки от кастрюль до блеска

Купите в аптеке димексид (он продается в жидкой форме). Смочите ватный диск небольшим количеством димексида и тщательно протрите пожелтевшие участки. Почти сразу вы заметите, как пластик начинает светлеть. После обработки могут остаться следы и запах димексида. Чтобы их убрать, нанесите немного растительного масла на ватный диск и протрите пластик снова. Масло нейтрализует запах и придаст поверхности гладкость.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.