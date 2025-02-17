Со временем лезвие овощечистки тупится, и почистить овощи становится практически невозможно – инструмент цепляется, соскальзывает и больше раздражает, чем помогает.

Но это не повод отправлять инструмент в мусор. Заточить овощечистку можно буквально за пару минут с помощью хонинговальной шпаги – той самой, которой затачивают ножи.

Хонинговальная шпага тонкая и гладкая, что позволяет ей идеально проходить между лезвиями овощечистки. Чтобы вернуть инструменту остроту, просто проведите шпагой вдоль режущих кромок несколько раз с обеих сторон. Движения должны быть плавными, без лишнего давления – так вы избежите повреждения металла.

Как отмыть крышки от кастрюль до блеска

После заточки попробуйте почистить овощ. Если срез снова стал ровным и гладким, значит, овощечистка готова к работе. Если же остроты не хватает, повторите процесс еще раз.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.