Главные антитренды в интерьере 2025

Современный интерьер — это не просто набор мебели и декора, а отражение образа жизни, эстетики и индивидуальности. Если пространство кажется устаревшим, неудобным или перегруженным деталями, пора задуматься о переменах. Вместе с дизайнером Людмилой Поповой "Рамблер" разобрал, какие элементы интерьера в 2025 году утратили актуальность.

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Фальшивая роскошь

Псевдобарочные кресла с золотым напылением и диваны из искусственной кожи, тяжелые бархатные шторы, искусственный мех, позолоченные рамы – всё это уже не символ статусности, а пережиток прошлого. Сегодня в центре внимания — осознанное потребление и использование натуральных и практичных материалов. Лучше вложиться в одну по-настоящему стильную и тщательно продуманную вещь, чем гнаться за иллюзией роскоши. Людмила Попова Дизайнер, продакт-менеджер бренда Onlygres

Единый стиль

Раньше в интерьерах стремились к строгому следованию определенному стилю — будь то хай-тек, сканди или прованс. Однако сегодня всё больше ценится возможность сочетать элементы различных направлений. Это открывает пространство для творчества и позволяет создать индивидуальную атмосферу, отражающую личные предпочтения. Конечно, если вам по душе один стиль, ничто не мешает вам оформить интерьер в его рамках — главное, чтобы он был гармоничным и уютным для вас.

Перегруженные открытые полки, обилие декора

Открытые полки некогда были модным трендом в интерьерах, однако с течением времени они рискуют стать местом скопления ненужных предметов. Множество декоративных предметов, таких как фигурки, свечи, книги или постеры, могут перегружать интерьер, лишая пространство уюта. Сосредоточьтесь на сохранении тех предметов, которые действительно важны для вас и несут особый смысл. Людмила Попова Дизайнер, продакт-менеджер бренда Onlygres

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Глянцевые поверхности и зеркальный блеск

Глянцевые поверхности постепенно теряют популярность, уступая место матовым и текстурным материалам. В современных интерьерах всё чаще используют приглушённые, тактильные поверхности, которые создают более мягкую атмосферу и не требуют постоянного ухода.

На смену глянцу приходят натуральные и благородные материалы: матовый камень, керамогранит с бархатистой текстурой, древесина с выраженной структурой, декоративная штукатурка и металл с сатинированной обработкой. Они не только выглядят эстетично, но и делают пространство более уютным и гармоничным. Людмила Попова Дизайнер, продакт-менеджер бренда Onlygres

Точечные светильники

Точечные светильники, равномерно рассеивающие свет по комнате, создают ощущение стерильности и обезличенности. Они не добавляют уюта и не дают возможности разнообразить сценарии освещения. Вместо них используйте разные источники света, сочетайте верхний, настенный, напольный и настольный свет, создавая многоуровневое освещение.