Правильное хранение овощей не только помогает продлить их свежесть, но и сохраняет их вкус и питательные свойства. Одним из важных аспектов является правильное сочетание продуктов при хранении, чтобы избежать быстрого ухудшения их качества.

Картофель и лук нельзя хранить вместе, поскольку они взаимодействуют друг с другом, ускоряя процесс порчи. Лук выделяет газ этилен, который активирует процессы прорастания у картофеля. Это значит, что если эти овощи лежат рядом, картофель начнет прорастать быстрее, что не только делает его менее аппетитным, но и снижает питательную ценность. В свою очередь, картофель выделяет влагу, что способствует быстрому гниению лука. В результате, и картофель, и лук начинают портиться раньше, чем могли бы, если бы они хранились по отдельности.

Простой способ сохранить свежесть зелени на неделю и дольше

Для правильного хранения картофеля и лука важно выделить для каждого овоща отдельное место. Картофель следует хранить в прохладном, темном и сухом месте, например, в ящике или корзине, где воздух будет свободно циркулировать.

Подробнее об этом рассказал в своем видео Сергей Малоземов.