Когда нам дарят букет, хочется, чтобы он радовал глаз как можно дольше. Но без правильного ухода даже самые свежие цветы могут быстро потерять свою красоту. Чтобы этого не случилось, стоит знать несколько простых правил.

Первое, что нужно сделать – обновить срез. У роз он должен быть косым, а тюльпанов ровным. Розы лучше поставить в теплую воду. Это поможет стеблям лучше впитывать влагу и дольше оставаться свежими. А вот тюльпаны, наоборот, любят холодную воду – в ней они медленнее раскрываются и дольше сохраняют упругость.

Простой способ сохранить свежесть зелени на неделю и дольше

Меняйте воду каждый день и не забывайте подрезать стебли, чтобы убрать засохшие кончики. Лишние листья лучше удалить, особенно те, что могут оказаться в воде, – так она дольше останется чистой.

Подробнее о том, как ухаживать за букетом, рассказала в своем видео блогер @onaznaett.