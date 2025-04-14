Шторы играют важную роль в интерьере и могут значительно повлиять на его восприятие. Они могут изменить атмосферу комнаты, добавив цвет и текстуру, а также создать ощущение комфорта и уюта. Как шторы могут изменить интерьер, и какие шторы идеально подходят под разные стили помещений, "Рамблеру" рассказала текстильный декоратор Оксана Сильченко.

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Соответствие стилю

Шторы создают не только красоту и уют, но и выполняют практические функции — защищают от солнца и посторонних взглядов. Использование штор разных видов, фактур, позволит создать разную атмосферу, добавить в интерьер оригинальные акценты. Но при этом важно помнить, что шторы должны сочетаться в общим стилем помещения. Оксана Сильченко Текстильный декоратор

Например, если вы выбрали современный стиль минимализм, то шторы должны быть лаконичными, без лишних деталей. Простые шторы не перегружают интерьер. Удачным вариантом для маленьких комнат станут римские, плиссированные или рулонные шторы в сочетании с легким и воздушным тюлем.

Если же ваш интерьер — классика, то можно выбрать более сложные — с рисунком, кисточками или бахромой. Для интерьера в стиле прованс подойдут варианты из натуральных материалов в природных оттенках — зеленого, голубого, белого. Расцветка может быть однотонной, в клетку, полоску, а также с цветами на светлом фоне.

Для скандинавского стиля характерны натуральные материалы, светлые тона и лаконичность. В помещении с дизайном хай-тек выбирайте шторы из тканей с эффектом «металлик». Шторы должны быть со строгими линиями без декоративных аксессуаров. Большие помещения часто оформляют в стиле лофт. В этом случае идеально на панорамных окнах будут смотреться шторы из натуральных тканей с четкой текстурой. Они могут быть как однотонными, так и с яркими графичными рисунками. Оксана Сильченко Текстильный декоратор

Игра с цветом и фактурой

Выбор цвета штор может изменить восприятие комнаты. Например, светлые шторы могут сделать комнату более просторной и светлой, а темные — более уютной и интимной. Также можно использовать различные оттенки одного цвета, чтобы создать контраст и привлечь внимание к определенным элементам интерьера.

При выборе цвета штор учитывайте общую цветовую палитру помещения, чтобы создать гармоничный интерьер. Серый, белый и бежевый — это нейтральные цвета, которые помогают создать ощущение чистоты, не перегружают пространство, создавая спокойную атмосферу. Оксана Сильченко Текстильный декоратор

Синий и зеленый цвета создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Зеленый цвет идеально подходит для детских комнат. Желтый и оранжевый повышают настроение, создают ощущение тепла и радости. В то же время следует быть аккуратными с оранжевым цветом на кухне, так как этот цвет провоцирует повышенный аппетит.

Красный стимулирует и будоражит. Он может придать интерьеру динамику, но в большом количестве способен вызвать перевозбуждение. Поэтому их лучше использовать как акцент в интерьере. Фиолетовый цвет вызывает ассоциации с роскошью, он добавляет интерьеру глубину, особенно в сочетании с бархатными, плотными тканями.

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Игра с фактурой

Использование штор различных фактур может добавить интерьеру разнообразие и глубину. Например, шторы из плотных тканей дают ощущение уюта, из набивной ткани придают свежести и интерьеру.