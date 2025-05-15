Клубника или земляника: что проще вырастить дома

С виду — одно и то же, но на деле — две разные культуры с разными привычками, требованиями к свету и подходом к уходу. При выборе для домашнего выращивания лучше не полагаться на яркие упаковки семян, а понять, кто из них двоих даст урожай без лишних усилий. «‎Рамблер» расскажет о плюсах и минусах растений-родственников.

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Под названием «клубника» часто продается та самая крупноплодная садовая земляника — гибрид, выведенный в XVIII веке в Европе. Именно она выращивается на грядках, дает щедрые усы и ягоды размером с грецкий орех. Настоящая клубника — земляника мускусная — встречается редко, дает мелкие ароматные ягоды и требует отдельного подхода.

Для подоконника обычно выбирают либо ремонтантную землянику, либо ремонтантную садовую клубника. Первая не пускает усы, не растекается по всему поддону, зато плодоносит регулярно. Вторая — капризнее, требует больше объема и ухода.

Земляника — фаворит для домашнего горшка

Ремонтантная земляника мелкоплодная — беспроигрышный вариант. Сорта вроде «Али-Баба», «Рюген» или «Грандиан» легко чувствуют себя в обычных ящиках и даже пластиковых контейнерах от еды. Прорастают при температуре выше +20°C. Требуют много света, но в теплое время года это легко устроить.

Что приготовить с клубникой: три идеи

Урожай появляется через три–четыре месяца после посадки, ягоды — сладкие, небольшие, ароматные. Опылять растение придется либо руками, либо через сквозняк. Некоторые сорта вообще самоопыляемые.

Почва подойдет легкая, с дренажем, и обязательно без застоя влаги. Нужно аккуратно следить за поливом: перелив моментально превращает куст в слабую ботву. Подкармливать растение нужно раз в две недели универсальным удобрением для плодовых. Ремонтантная земляника мелкоплодная перезимует без проблем на том же подоконнике.

Клубника — больше хлопот, меньше отдачи

Ремонтантная клубника крупноплодная красиво смотрится на фото, особенно если посадить ампельные сорта в кашпо. Но в реальности — это капризное растение высосет все ваши нервы.

У нее мощная корневая, поэтому объем горшка должен превышать три литра. Дренаж обязателен. Свет должен быть максимально ярким, иначе куст просто зацветет и засохнет.

Для нормального плодоношения нужна стабильно высокая влажность воздуха и помощь в опылении. Ягоды могут не завязаться вовсе, если окно выходит на север. Из-за крупных листьев и усов растение вытягивается, теряет форму и часто болеет.

В домашних условиях сортовые ожидания не совпадают с реальностью. Ягоды, как правило, выходят мелкими, реже и позже, чем заявлено.

Что еще нужно учесть?

Освещение. Земляника легче мирится с нехваткой солнца, клубника при недостатке света просто перестает плодоносить.

Земляника легче мирится с нехваткой солнца, клубника при недостатке света просто перестает плодоносить. Температура. Оптимум — от +20°C. Резкие скачки и сквозняки одинаково вредны обеим.

Оптимум — от +20°C. Резкие скачки и сквозняки одинаково вредны обеим. Подкормки. Без регулярного удобрения плодов не будет.

Без регулярного удобрения плодов не будет. Усы. У земляники их нет — и это плюс. Клубника будет тратить силы на размножение.

У земляники их нет — и это плюс. Клубника будет тратить силы на размножение. Болезни. В замкнутом пространстве гниль и плесень развиваются быстрее. Особенно при переливе.

Подводя итог: если нужен декоративный эффект, можно рискнуть с ампельной клубникой. Но урожай будет скромным, а хлопот — с избытком. Если хочется стабильных сладких ягод с минимумом проблем, лучше сделать выбор в пользу ремонтантной мелкоплодной земляники. Она не капризничает, не требует экстренного ухода.

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