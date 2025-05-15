Клубника или земляника: что проще вырастить дома
С виду — одно и то же, но на деле — две разные культуры с разными привычками, требованиями к свету и подходом к уходу. При выборе для домашнего выращивания лучше не полагаться на яркие упаковки семян, а понять, кто из них двоих даст урожай без лишних усилий. «Рамблер» расскажет о плюсах и минусах растений-родственников.
Под названием «клубника» часто продается та самая крупноплодная садовая земляника — гибрид, выведенный в XVIII веке в Европе. Именно она выращивается на грядках, дает щедрые усы и ягоды размером с грецкий орех. Настоящая клубника — земляника мускусная — встречается редко, дает мелкие ароматные ягоды и требует отдельного подхода.
Для подоконника обычно выбирают либо ремонтантную землянику, либо ремонтантную садовую клубника. Первая не пускает усы, не растекается по всему поддону, зато плодоносит регулярно. Вторая — капризнее, требует больше объема и ухода.
Земляника — фаворит для домашнего горшка
Ремонтантная земляника мелкоплодная — беспроигрышный вариант. Сорта вроде «Али-Баба», «Рюген» или «Грандиан» легко чувствуют себя в обычных ящиках и даже пластиковых контейнерах от еды. Прорастают при температуре выше +20°C. Требуют много света, но в теплое время года это легко устроить.
Что приготовить с клубникой: три идеи
Урожай появляется через три–четыре месяца после посадки, ягоды — сладкие, небольшие, ароматные. Опылять растение придется либо руками, либо через сквозняк. Некоторые сорта вообще самоопыляемые.
Почва подойдет легкая, с дренажем, и обязательно без застоя влаги. Нужно аккуратно следить за поливом: перелив моментально превращает куст в слабую ботву. Подкармливать растение нужно раз в две недели универсальным удобрением для плодовых. Ремонтантная земляника мелкоплодная перезимует без проблем на том же подоконнике.
Клубника — больше хлопот, меньше отдачи
Ремонтантная клубника крупноплодная красиво смотрится на фото, особенно если посадить ампельные сорта в кашпо. Но в реальности — это капризное растение высосет все ваши нервы.
У нее мощная корневая, поэтому объем горшка должен превышать три литра. Дренаж обязателен. Свет должен быть максимально ярким, иначе куст просто зацветет и засохнет.
Для нормального плодоношения нужна стабильно высокая влажность воздуха и помощь в опылении. Ягоды могут не завязаться вовсе, если окно выходит на север. Из-за крупных листьев и усов растение вытягивается, теряет форму и часто болеет.
В домашних условиях сортовые ожидания не совпадают с реальностью. Ягоды, как правило, выходят мелкими, реже и позже, чем заявлено.
Что еще нужно учесть?
- Освещение. Земляника легче мирится с нехваткой солнца, клубника при недостатке света просто перестает плодоносить.
- Температура. Оптимум — от +20°C. Резкие скачки и сквозняки одинаково вредны обеим.
- Подкормки. Без регулярного удобрения плодов не будет.
- Усы. У земляники их нет — и это плюс. Клубника будет тратить силы на размножение.
- Болезни. В замкнутом пространстве гниль и плесень развиваются быстрее. Особенно при переливе.
Подводя итог: если нужен декоративный эффект, можно рискнуть с ампельной клубникой. Но урожай будет скромным, а хлопот — с избытком. Если хочется стабильных сладких ягод с минимумом проблем, лучше сделать выбор в пользу ремонтантной мелкоплодной земляники. Она не капризничает, не требует экстренного ухода.
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