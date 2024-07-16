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Что приготовить с клубникой: три идеи

Клубника – универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах. "Рамблер" опубликовал несколько необычных рецептов с этой ягодой.

Что приготовить с клубникой: три идеи
© unsplash.com

Клубничный гаспачо

Гаспачо – это традиционный испанский холодный суп, который обычно готовится из томатов. Но как насчет клубники? Этот фруктовый вариант идеально подходит для летних дней.

Ингредиенты:

  • 500 г свежей клубники
  • 1 огурец
  • 1 красный перец
  • 1 небольшой красный лук
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте и нарежьте клубнику, огурец, перец и лук.
  2. Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
  3. Приправьте солью и перцем, добавьте оливковое масло и уксус.
  4. Охладите суп в холодильнике и подавайте холодным.

Клубничное ризотто

Ризотто – классическое итальянское блюдо, которое можно приготовить с добавлением клубники для получения удивительного сочетания вкусов.

Ингредиенты:

  • 200 г риса арборио
  • 200 г свежей клубники
  • 1 луковица
  • 1 стакан белого вина
  • 1 л овощного бульона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 50 г тертого пармезана
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте лук и клубнику.
  2. В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности.
  3. Добавьте рис и обжарьте его до золотистого цвета.
  4. Влейте белое вино и дайте ему выпариться.
  5. Постепенно добавляйте овощной бульон, помешивая, пока рис не станет мягким.
  6. В конце добавьте клубнику и пармезан, перемешайте и приправьте по вкусу.

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Клубничный соус для мяса

Клубничный соус прекрасно сочетается с мясными блюдами, придавая им сладковатый и освежающий вкус.

Ингредиенты:

  • 300 г свежей клубники
  • 1 ст. л. меда
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ч. л. розмарина
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте клубнику и поместите ее в небольшую кастрюлю.
  2. Добавьте мед, уксус и розмарин.
  3. Варите на среднем огне, пока клубника не станет мягкой и соус не загустеет.
  4. Приправьте солью и перцем.
  5. Подавайте соус к жареному или запеченному мясу.

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