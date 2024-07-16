Что приготовить с клубникой: три идеи

Клубника – универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах. "Рамблер" опубликовал несколько необычных рецептов с этой ягодой.

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Клубничный гаспачо

Гаспачо – это традиционный испанский холодный суп, который обычно готовится из томатов. Но как насчет клубники? Этот фруктовый вариант идеально подходит для летних дней.

Ингредиенты:

500 г свежей клубники

1 огурец

1 красный перец

1 небольшой красный лук

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. бальзамического уксуса

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Вымойте и нарежьте клубнику, огурец, перец и лук. Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Приправьте солью и перцем, добавьте оливковое масло и уксус. Охладите суп в холодильнике и подавайте холодным.

Клубничное ризотто

Ризотто – классическое итальянское блюдо, которое можно приготовить с добавлением клубники для получения удивительного сочетания вкусов.

Ингредиенты:

200 г риса арборио

200 г свежей клубники

1 луковица

1 стакан белого вина

1 л овощного бульона

2 ст. л. оливкового масла

50 г тертого пармезана

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте лук и клубнику. В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте рис и обжарьте его до золотистого цвета. Влейте белое вино и дайте ему выпариться. Постепенно добавляйте овощной бульон, помешивая, пока рис не станет мягким. В конце добавьте клубнику и пармезан, перемешайте и приправьте по вкусу.

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Клубничный соус для мяса

Клубничный соус прекрасно сочетается с мясными блюдами, придавая им сладковатый и освежающий вкус.

Ингредиенты:

300 г свежей клубники

1 ст. л. меда

2 ст. л. бальзамического уксуса

1 ч. л. розмарина

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте клубнику и поместите ее в небольшую кастрюлю. Добавьте мед, уксус и розмарин. Варите на среднем огне, пока клубника не станет мягкой и соус не загустеет. Приправьте солью и перцем. Подавайте соус к жареному или запеченному мясу.

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