Что приготовить с клубникой: три идеи
Клубника – универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах. "Рамблер" опубликовал несколько необычных рецептов с этой ягодой.
Клубничный гаспачо
Гаспачо – это традиционный испанский холодный суп, который обычно готовится из томатов. Но как насчет клубники? Этот фруктовый вариант идеально подходит для летних дней.
Ингредиенты:
- 500 г свежей клубники
- 1 огурец
- 1 красный перец
- 1 небольшой красный лук
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. бальзамического уксуса
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Вымойте и нарежьте клубнику, огурец, перец и лук.
- Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
- Приправьте солью и перцем, добавьте оливковое масло и уксус.
- Охладите суп в холодильнике и подавайте холодным.
Клубничное ризотто
Ризотто – классическое итальянское блюдо, которое можно приготовить с добавлением клубники для получения удивительного сочетания вкусов.
Ингредиенты:
- 200 г риса арборио
- 200 г свежей клубники
- 1 луковица
- 1 стакан белого вина
- 1 л овощного бульона
- 2 ст. л. оливкового масла
- 50 г тертого пармезана
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте лук и клубнику.
- В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте рис и обжарьте его до золотистого цвета.
- Влейте белое вино и дайте ему выпариться.
- Постепенно добавляйте овощной бульон, помешивая, пока рис не станет мягким.
- В конце добавьте клубнику и пармезан, перемешайте и приправьте по вкусу.
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Клубничный соус для мяса
Клубничный соус прекрасно сочетается с мясными блюдами, придавая им сладковатый и освежающий вкус.
Ингредиенты:
- 300 г свежей клубники
- 1 ст. л. меда
- 2 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ч. л. розмарина
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте клубнику и поместите ее в небольшую кастрюлю.
- Добавьте мед, уксус и розмарин.
- Варите на среднем огне, пока клубника не станет мягкой и соус не загустеет.
- Приправьте солью и перцем.
- Подавайте соус к жареному или запеченному мясу.
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