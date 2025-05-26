Многие держат баночки с приправами прямо у плиты – удобно, но, как выясняется, крайне неудачное решение. При нагревании выше 30 °C эфирные масла, отвечающие за аромат и пользу специй, начинают испаряться. Даже плотно закрытая крышка не спасает: за месяц хранения у плиты специи теряют до 60% вкуса и аромата.

Есть и другая проблема – перепады температуры. Они вызывают образование конденсата, а влага ускоряет разрушение полезных соединений и может даже привести к образованию токсичных веществ.

Почему нельзя заливать чай кипятком

Правильное место для хранения – сухой шкаф вдали от плиты и духовки, при температуре 15–20 °C. А ещё один профессиональный совет: покупайте специи в цельном виде и измельчайте перед подачей. Так они сохраняют максимум вкуса и пользы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.