Мелкие сорняки на грядках и между плиткой – одна из самых надоевших проблем дачников. Привычные инструменты, вроде тяпки и грабель, не всегда справляются, особенно когда трава растет в труднодоступных местах.

Один из простых и эффективных способов – использовать обычную вилку. Ее зубцы легко проникают под корень, не повреждая почву и не задевая соседние растения.

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А если сорняки проросли в швах тротуарной плитки или вдоль садовых дорожек, на помощь придет поваренная соль. Достаточно равномерно посыпать зелень и полить ее холодной водой. Уже на следующий день трава начнет желтеть и отмирать.

Подробнее о том, как избавиться от сорняков, рассказала в своем видео блогер @onaznaett.