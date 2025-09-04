Секрет чистого пола: три простых способа
Чистый пол – визитная карточка каждого дома. Но бывает, что уже через день после уборки появляются загрязнения или пыль снова ложится на поверхность. Блогер @inga.family поделилась тремя простыми приемами, которые помогают продлить эффект чистоты и сделать уборку заметно проще.
Таблетка для посудомойки
Она растворяет даже застаревшие пятна жира и въевшуюся грязь. Достаточно положить одну таблетку в ведро с горячей водой.
Кондиционер для белья
Добавьте половину колпачка в воду для мытья – это уменьшит оседание пыли и подарит легкий аромат.
Как сохранить продукты свежими без вакууматора
Уксус и лимонный сок
Для ламината без разводов смешайте по 2 столовые ложки каждого ингредиента и добавьте в воду.
Благодаря этим приемам полы остаются блестящими и свежими дольше, а уборка занимает меньше времени и сил.