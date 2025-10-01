Кажется, что удар тапком решает проблему с тараканами. Но на деле все наоборот, с этого момента она только начинается. При раздавливании таракана происходит выброс содержимого его кишечника, а вместе с ним – сотен патогенных бактерий. Эти микроорганизмы могут распространяться по полу, стенам, мебели и одежде.

Особую опасность представляют бактерии, обитающие в кишечнике таракана. После контакта с обувью или предметами интерьера они попадают на кухню, в места хранения еды и даже на руки. В результате – риск заражения и ухудшения санитарных условий в доме.

Если избежать раздавливания не удалось, важно соблюдать несколько правил:

тщательно вымыть обувь или предмет, которым был убит таракан;

провести влажную уборку места контакта и прилегающей поверхности с использованием моющих средств;

проветрить помещение.

Оптимальные способы борьбы с тараканами – ловушки, инсектицидные гели или помощь профессионалов. Эти методы безопаснее для здоровья и предотвращают распространение бактерий.