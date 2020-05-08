Что делать с шевелюрой на самоизоляции 

Смотрите видео и узнайте, как во время самоизоляции поддерживать в порядке шевелюру. Если женщинам отросшие волосы особых хлопот не доставляют, то мужчины уже страдают от невозможности пойти в парикмахерскую. Магазины сообщают, что резко вырос спрос на машинки для стрижки волос и триммеры, правда, постричь себя самостоятельно аккуратно удаётся не всем. Что делать, чтобы не выйти с карантина обросшим, рассказывает ролик.