Как занять бабушек и дедушек на карантине 

Видео рассказывает, чем заняться на самоизоляции пенсионерам. Людям, которые привыкли работать и общаться, переживать карантин сложно. Однако именно сейчас, когда есть масса свободного времени, можно завести новые хобби. Считается, что увлечение искусством в зрелом возрасте очень полезно: это способствует активизация мозга и является профилактикой старческих болезней. Смотрите ролик и узнайте о любопытных творческих хобби.