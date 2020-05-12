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Как занять бабушек и дедушек на карантине 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает, чем заняться на самоизоляции пенсионерам. Людям, которые привыкли работать и общаться, переживать карантин сложно. Однако именно сейчас, когда есть масса свободного времени, можно завести новые хобби. Считается, что увлечение искусством в зрелом возрасте очень полезно: это способствует активизация мозга и является профилактикой старческих болезней. Смотрите ролик и узнайте о любопытных творческих хобби.
Ранее «Рамблер» перечислил опасности, подстерегающие вас в собственном доме.
Карантин , Видео , Психология
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