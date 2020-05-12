Диетолог рассказала, как избежать гастрита 

Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала о правильном питании во время самоизоляции. Интервью специалиста публикует издание ura.news.

Как считает Наталья Круглова, когда человек сидит дома, он начинает есть не столько от голода, сколько от скуки и тревоги.

"К сожалению, сейчас еда выполняет не только свою прямую функцию — насыщение организма питательными веществами. Она выступает в качестве антистресса", — объясняет врач.

Диетолог напоминает, что в группу риска попадают люди с ожирением и любыми нарушениями пищевого поведения. Она предупреждает, что это может привести к нарушению пищеварения, а в худшем случае к развитию гастрита и гастродуоденита.

Наталья Круглова рекомендует за 15-20 минут до еды выпивать стакан чистой воды, а любой прием пищи начинать с овощей, после чего можно переходить к основному блюду, например, мясу или рыбе с гарниром. Десерт можно отложить, если чувство сытости уже наступило.

Эксперт призывает включить в рацион зелень, мясо, птицу, рыбу, молочные продукты.