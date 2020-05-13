Мы продолжаем сидеть дома и обсуждать насущные в условиях самоизоляции темы в новом выпуске "Рамблер/посиделок".
Как сохранить рассудок в условиях карантина и не убить друг друга, почему не нужно ничего делать, если нет энергии, как объяснить детям и подросткам, зачем нужно сидеть дома, и чем их занять — на эти и многие другие вопросы ответили семейный психолог, эксперт в области детско-родительских отношений, автор проекта "Осознанное родительство" Елена Гришина и руководитель онлайн-департамента Цифрового телевидения Вероника Далецкая.
В предыдущем выпуске "Рамблер/посиделок" психолог-консультант Екатерина Суетина и фитнес-тренер, нутрициолог Александра Сарнова рассказали, реально ли перестать лениться и заняться всеми теми интересными делами, на которые раньше не хватало времени, можно ли привести себя в идеальную форму с помощью домашних тренировок и как объяснить мужу, что ужин будет после тренировки, а не прямо сейчас.