Что на самом деле думают питомцы о своих хозяевах 

Вынужденные сидеть в четырех стенах люди устали от режима самоизоляции, а животные устали от людей, с которыми приходится проводить все время на одной территории.

Героями нового выпуска "Рамблер/посиделок" стали Елизавета Кончева, главный врач сервиса онлайн-консультаций с ветеринарами Petstory , и Надежда Авдеева, ветеринарный врач, зоопсихолог Petstory , которые рассказали, как помочь своим питомцам справиться со стрессом из-за карантина, как правильно мыть лапы собаке, поддаются ли котики дрессировке, есть ли интеллект у попугая и почему так важно давать животным возможность побыть в тишине и покое.