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Что на самом деле думают питомцы о своих хозяевах 

Екатерина Сурина 6 часов назад
Вынужденные сидеть в четырех стенах люди устали от режима самоизоляции, а животные устали от людей, с которыми приходится проводить все время на одной территории.
Героями нового выпуска "Рамблер/посиделок" стали Елизавета Кончева, главный врач сервиса онлайн-консультаций с ветеринарами Petstory, и Надежда Авдеева, ветеринарный врач, зоопсихолог Petstory, которые рассказали, как помочь своим питомцам справиться со стрессом из-за карантина, как правильно мыть лапы собаке, поддаются ли котики дрессировке, есть ли интеллект у попугая и почему так важно давать животным возможность побыть в тишине и покое.
В предыдущем выпуске "Рамблер/посиделок" дизайнер интерьеров Ольга Полоскова и креативный продюсер INMYROOM TV Ника Шульженко поделились идеями, как преобразить пространство подручными средствами, можно ли увеличить маленькую квартиру, почему не стоит хранить хлам на балконе и как распрощаться с бесполезными вещами, которые занимают место, но не приносят радости.
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