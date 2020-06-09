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Названы люди, которые лучше всего подходят в качестве партнеров 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названы лучшие сексуальные партнеры
Фото: depositphotos.com
Ученые из Израиля провели эксперимент и выяснили, какие люди больше всего привлекают других. Результаты исследования опубликованы журнале Journal of Social and Personal Relationships.
Эксперты пришли к выводу, что чем сложнее человек идет на контакт, тем больше он привлекателен для других.
Сначала участники эксперимента составили свой онлайн-профиль, где рассказали о своих предпочтениях в выборе партнера. После этого они смотрели профили и других людей и общались с ними в мессенджерах.
Вместе с участниками эксперимента в группах были и подставные люди, которые специально не шли на контакт. Так выяснилось, что подобное поведение сильнее привлекает других.
В рамках второго этапа эксперимента участников попросили ответить на вопросы об интересах и предпочтениях, а потом слушали мнения других участников. после этого их попросили доказать свою позицию "труднодоступным" людям. После уговоров подставные участники соглашались с мнением.
Ученые провели анализ и выяснили, что именно подставные участники эксперимента, которые не хотели идти на контакт, сильнее привлекали собеседников. Однако эксперты делают ставку на юный возраст участников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что жена Ефремова высказалась о его поведении.
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