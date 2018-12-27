Ситуации, в которых можно простить измену

Что хорошего можно вынести из сложившейся ситуации? Если мужчина вас предал, обычно рано или поздно вы найдете, что в себе исправить и изменить. Конечно, если он изменяет вам не на постоянной основе и если он об измене сожалеет! Возможно, это повод обсудить, что не так в ваших отношениях и чего вам обоим в них не хватает.

5/5 Что хорошего можно вынести из сложившейся ситуации? Если мужчина вас предал, обычно рано или поздно вы найдете, что в себе исправить и изменить. Конечно, если он изменяет вам не на постоянной основе и если он об измене сожалеет! Возможно, это повод обсудить, что не так в ваших отношениях и чего вам обоим в них не хватает.

Моногамия перестала быть популярной. Многие пары теперь утверждают, что им нравится находиться в так называемом "открытом" браке. "Измену" в нем используют для того, чтобы "оздоровить" и разнообразить поднадоевшие отношения. Вроде, ничего нового! Однако в этом случае вам не приходится изворачиваться и обманывать друг друга.

4/5 Моногамия перестала быть популярной. Многие пары теперь утверждают, что им нравится находиться в так называемом "открытом" браке. "Измену" в нем используют для того, чтобы "оздоровить" и разнообразить поднадоевшие отношения. Вроде, ничего нового! Однако в этом случае вам не приходится изворачиваться и обманывать друг друга.

На самом деле жертвенность — часть любви. Да, в семейной жизни партнеры много чего терпят и подстраиваются друг под друга. Задумайтесь, может быть, вы уже прощали партнеру какое-то предательство. Потому что измена — это не единственное предательство в долгой и сложной семейной жизни.

3/5 На самом деле жертвенность — часть любви. Да, в семейной жизни партнеры много чего терпят и подстраиваются друг под друга. Задумайтесь, может быть, вы уже прощали партнеру какое-то предательство. Потому что измена — это не единственное предательство в долгой и сложной семейной жизни.

У всех разное понятие измены: кто-то не может простить переписку с коллегой, а кто-то спокойно относится к флирту и свиданиям на стороне. Разберитесь, вы просто злитесь и ревнуете или действительно не можете простить сам факт произошедшего. Согласитесь, есть разница: у мужа любовница год или он просто гулял с подругой.

2/5 У всех разное понятие измены: кто-то не может простить переписку с коллегой, а кто-то спокойно относится к флирту и свиданиям на стороне. Разберитесь, вы просто злитесь и ревнуете или действительно не можете простить сам факт произошедшего. Согласитесь, есть разница: у мужа любовница год или он просто гулял с подругой.

Измена — распространенное явление. Не стоит зарекаться, что вы никогда и ни при каких условиях не измените партнеру. Такую точку зрения психологи называют наивной. По многочисленным опросам, изменяет чуть ли не каждый второй. Если спросить у вашего окружения об изменах, окажется, что одних предавали, а другие изменяли сами.

1/5 Измена — распространенное явление. Не стоит зарекаться, что вы никогда и ни при каких условиях не измените партнеру. Такую точку зрения психологи называют наивной. По многочисленным опросам, изменяет чуть ли не каждый второй. Если спросить у вашего окружения об изменах, окажется, что одних предавали, а другие изменяли сами.

5 фактов в пользу того, что измена — это далеко не всегда повод расстаться.

Простить измену? Как только она произойдет, вариант развития событий с прощением может показаться странным и неприемлемым, но если как следует во всем разобраться, возможно, вы передумаете.

Измена — распространенное явление. Не стоит зарекаться, что вы никогда и ни при каких условиях не измените партнеру. Такую точку зрения психологи называют наивной. По многочисленным опросам, изменяет чуть ли не каждый второй. Если спросить у вашего окружения об изменах, окажется, что одних предавали, а другие изменяли сами.

У всех разное понятие измены: кто-то не может простить переписку с коллегой, а кто-то спокойно относится к флирту и свиданиям на стороне. Разберитесь, вы просто злитесь и ревнуете или действительно не можете простить сам факт произошедшего. Согласитесь, есть разница: у мужа любовница год или он просто гулял с подругой.

На самом деле жертвенность — часть любви. Да, в семейной жизни партнеры много чего терпят и подстраиваются друг под друга. Задумайтесь, может быть, вы уже прощали партнеру какое-то предательство. Потому что измена — это не единственное предательство в долгой и сложной семейной жизни.

Моногамия перестала быть популярной. Многие пары теперь утверждают, что им нравится находиться в так называемом "открытом" браке. "Измену" в нем используют для того, чтобы "оздоровить" и разнообразить поднадоевшие отношения. Вроде, ничего нового! Однако в этом случае вам не приходится изворачиваться и обманывать друг друга.

Что хорошего можно вынести из сложившейся ситуации? Если мужчина вас предал, обычно рано или поздно вы найдете, что в себе исправить и изменить. Конечно, если он изменяет вам не на постоянной основе и если он об измене сожалеет! Возможно, это повод обсудить, что не так в ваших отношениях и чего вам обоим в них не хватает.