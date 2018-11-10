7 верных признаков скорого расставания

Иногда расставание становится полной неожиданностью для одного из пары. Ведь еще вчера казалось, что все было хорошо и вдруг: "Прости. Давай останемся друзьями"… Почему вдруг так происходит? Вовсе и не "вдруг". Мысли о расставании посещали вашего партнера уже давно, просто вы не обращали внимания на признаки, ведущие к расставанию. Или не хотели их видеть.

Между тем, "врага" надо знать в лицо. И если вовремя распознать эти признаки, есть шанс предотвратить печальный исход.

Ссоры и конфликты стали редкостью. Казалось бы, радоваться надо, но нет. Обход конфликтов говорит о том, что отношения стали настолько хрупкими, что вы подсознательно пытаетесь "не нагнетать".

Вы пускаете все на самотек. Решение наблюдать за разрешением ситуации со стороны говорит о безразличном отношении к происходящему и к тому, во что все это выльется. Если вам или вашему партнеру все равно, что и как происходит с вашими отношениями, к чему они?

Вы не считаетесь друг с другом. Любовь невозможна без уважения. Если же вам безразлично мнение вашего партнера, стоит задуматься, а не безразличен ли он вам. И наоборот, если вы заметили со стороны любимого человека явное пренебрежение к себе, задумайтесь.

Партнер начинает раздражать. Если раньше какие-то мелкие привычки партнера, казавшиеся милыми, начинают откровенно бесить, это шаг навстречу краху. Бабочки в животе уже не порхают, розовые очки разбились вдребезги, а жизнь напоминает сплошной стресс. Пора расставаться.

Отсутствие заинтересованности. Если вы чувствуете, что вашей жизнью ваш любимый человек перестал интересоваться, или вам самой не хочется знать, что произошло у него за день, значит, отношения себя исчерпали. Любящий человек не может быть равнодушным.

Взаимное влечение снижается. Если близость перестала быть спонтанной и приносить яркие эмоции, перейдя в ранг "обязательной процедуры", пора бить тревогу. Кто бы что ни говорил, но интимные отношения в жизни пары играют не последнюю роль.

Меньше времени вместе. Помните первые месяцы после знакомства, когда вы упивались друг другом и не хотели расставаться ни на минуту? Все давно в прошлом и вместо "мы" в вашей речи все чаще звучит слово "я"? Скорее всего, "вас" уже больше не будет.