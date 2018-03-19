Девушка делает интимные фото с незнакомцами 

1/13 Нет, это не старые знакомые и вовсе не отвязная пара. Эти ребята знакомы от силы полчаса и они — участники проекта "Lifeconstruction". Авторство идеи принадлежит девушке на этом (и не только) снимке. Это Мари Хильд — фотограф из Дании. Она устала видеть "вылизанные посты в соцсетях" и хочет показать реальную жизнь молодых пар. Фото: @mariehyld

2/13 Моделей она находит оригинальным способом. Девушка знакомится с будущими участниками проекта в дейтинг-приложении Tinder. Там она вкратце описывает суть идеи и предупреждает, что все снимки будут находиться в широком доступе. Фото: @mariehyld

3/13 Парня на фотографии зовут Крис. Этот снимок сделан спустя всего 26 минут после его встречи с Мари. Девушка говорит, что хотя она не знала о молодом человеке ровным счетом ничего, у нее было полное ощущение того, что они знакомы уже много лет. Фото: @mariehyld

4/13 Мари и Асгер спустя 16 минут после первой встречи. Фото: @mariehyld

5/13 Этот снимок был одним из первых в ее проекте. Фото: @mariehyld

6/13 Мари была удивлена раскрепощенностью и открытостью людей, с которыми она создавала свои фотографии. Фото: @mariehyld

7/13 Многие кадры вышли удивительно романтичными. Кто бы мог подумать, что эти люди на самом деле ничего не знают друг о друге? Фото: @mariehyld

8/13 Кто-то из подписчиков пошутил: "Ого, тебе нужно всего 10 минут, чтобы раздеть парня!" Фото: @mariehyld

9/13 Мари и мистер СМ. Перед фотосессией он спросил девушку, считает ли она его странным? Мари ответила, что жизнь коротка, и главное в ней - оставаться собой. Это еще одна мысль, которую она хочет донести до окружающих своим проектом. Фото: @mariehyld

10/13 Некоторые снимки получились особенно нежными. Фото: @mariehyld

11/13 А какие-то кадры вышли по-семейному трогательными. Фото: @mariehyld

12/13 Мари уверена, что все так погрязли в социальных сетях, что еще немного, и станет совсем непонятно, как вообще общаться в реальной жизни? Фото: @mariehyld