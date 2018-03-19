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Девушка делает интимные фото с незнакомцами
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Девушка делает интимные фото с незнакомцами 

Рамблер 14 часов назад
Фотограф снимает незнакомых людей из Tinder так, будто они уже давно вместе.
1/13  Нет, это не старые знакомые и вовсе не отвязная пара. Эти ребята знакомы от силы полчаса и они — участники проекта "Lifeconstruction". Авторство идеи принадлежит девушке на этом (и не только) снимке. Это Мари Хильд — фотограф из Дании. Она устала видеть "вылизанные посты в соцсетях" и хочет показать реальную жизнь молодых пар.
Фото:
2/13  Моделей она находит оригинальным способом. Девушка знакомится с будущими участниками проекта в дейтинг-приложении Tinder. Там она вкратце описывает суть идеи и предупреждает, что все снимки будут находиться в широком доступе.
Фото:
3/13  Парня на фотографии зовут Крис. Этот снимок сделан спустя всего 26 минут после его встречи с Мари. Девушка говорит, что хотя она не знала о молодом человеке ровным счетом ничего, у нее было полное ощущение того, что они знакомы уже много лет.
Фото:
4/13  Мари и Асгер спустя 16 минут после первой встречи.
Фото:
5/13  Этот снимок был одним из первых в ее проекте.
Фото:
6/13  Мари была удивлена раскрепощенностью и открытостью людей, с которыми она создавала свои фотографии.
Фото:
7/13  Многие кадры вышли удивительно романтичными. Кто бы мог подумать, что эти люди на самом деле ничего не знают друг о друге?
Фото:
8/13  Кто-то из подписчиков пошутил: "Ого, тебе нужно всего 10 минут, чтобы раздеть парня!"
Фото:
9/13  Мари и мистер СМ. Перед фотосессией он спросил девушку, считает ли она его странным? Мари ответила, что жизнь коротка, и главное в ней - оставаться собой. Это еще одна мысль, которую она хочет донести до окружающих своим проектом.
Фото:
10/13  Некоторые снимки получились особенно нежными.
Фото:
11/13  А какие-то кадры вышли по-семейному трогательными.
Фото:
12/13  Мари уверена, что все так погрязли в социальных сетях, что еще немного, и станет совсем непонятно, как вообще общаться в реальной жизни?
Фото:
13/13  "Но ирония в том, что даже мой фотопроект не мог бы существовать без Tinder".
Фото:
Спорный проект раскрепостил не только его случайных участников, но и автора.
Лучшие снимки смотрите в нашей фотогалерее.
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