Как живет пара, в которой жена старше мужа на 53 года

Альмеде Эррелли исполнилось 72 года, а Гэри Хардвику — 19. Они познакомились два года назад на похоронах сына Альмеды Роберта и практически сразу влюбились друг в друга. Их следующая встреча состоялась через два месяца в пиццерии Chuck E Cheese, куда их позвала вдова Роберта Лиза. Роман развивался настолько стремительно, что уже через две недели Гэри задал Альмеде главный вопрос, а через шесть дней они поженились на церемонии, которую юноша организовал самостоятельно всего за 194 доллара.

Подписчики на его странице в Instagram разделились на два лагеря: одни верят в их "любовь до гроба", другие же обвиняют Гэри в неискренности. Последние говорят, что Гэри "слишком банально выражает свои эмоции" и делает "нереалистично много комплиментов жене". Они считают, что таким образом Гэри пытается раскрутить свой блог на Youtube и в Instagram.

Кроме того, родственники Альмеды не поддерживают пару, и практически все отвернулись от женщины. Однако пара не обращает внимания на недоброжелателей и завистников.