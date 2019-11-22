Невысокие мужчины и их необычно длинноногие женщины

Говорят, что любящие люди зачастую похожи друг на друга, а половинки одного целого должны как сойтись как пазл. По всей видимости, так случается в сказках или в кино, а в реальной жизни чувства могут возникнуть у людей, которые по своим параметрам никак друг другу не подходят.

Как выяснил "Рамблер", в мире не мало пар, которых разделяет 20-40 сантиметров роста. Причем это не муж-здоровяк и миниатюрная женщина, а наоборот.

Так, женщины очень внушительного роста порой выбирают мужчин, которые еле достают до уровня их груди. Действительно, любви покорны все размеры!