Девушка изощренно отомстила за измену 

Девушка узнала об измене своего возлюбленного и решила его проучить. Об изощренном способе мести пишет издание Daily Mail.

Имя девушки не раскрывается, известна только фамилия Чао (Zhao). Узнав об измене, она почувствовала себя опустошенной, их отношения длились год, такого предательства она не ожидала. А вот бывший возлюбленный, казалось, вообще не переживал из-за разрыва. В отместку она отправила молодому человеку грузовик с тонной лука, сопроводив запиской с пожеланием плакать так же, как и она. Плакал ли изменник на самом деле не сообщается.