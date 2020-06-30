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Женщина случайно вскрыла хитрый обман мужа 

Екатерина Ёлкина 8 часов назад
Женщина случайно вскрыла хитрый обман мужа
Фото: depositphotos.com
Уличить мужа в измене женщине помогли соцсети. Зрители американского телеканала WIS TV обсуждали на странице в Facebook новое правило, устанавливающее обязательное ношение масок в некоторых городах Южной Каролины. Среди комментаторов оказалась женщина по имени Шерил Гилберт, которой другие участники дискуссии открыли глаза. Об этом пишет издание Metro.
Одна из девушек в обсуждении призналась, что из-за маски у нее начала развиваться кожная инфекция. Ей ответила Шерил Гилберт рассказом о том, что ее муж носил маску во время командировки и подхватил хламидиоз. Другие пользователи сообщили Шерил, что это заболевание передается только половым путем.
После этого обманутая жена удалила свой комментарий и не ответила ни на один из вопросов. Многим хотелось выяснить, чем же завершилась история, но Шерил Гилберт больше не пришла в комментарии.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянки отказываются от большой груди и кукольного облика.
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