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Россиянки после карантина бросились под венец 

Мира Маркина 3 часа назад
После снятия карантина продажи свадебных платьев в России увеличились втрое. Об этом сообщают известия со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Сотрудники компании пришли к такому выводу, изучив частоту покупок свадебных платьев, букетов и обручальных колец в июне. После этого полученные результаты сравнили с показателями за май и аналогичный период в 2019 году.
Как выяснилось, в среднем россиянке приобретали платье за 24 650 рублей, — это на 15% больше годового выражения, и на 5% больше месячного. Помимо этого, стало известно, что частота покупок подвенечных нарядов снизилась на 37% по сравнению с прошлым годом. Однако аналитики отметили резкий скачок продаж в сравнении с маем: спрос на свадебные платья увеличился на 234%.
Число покупок свадебных букетов превысило продажи в мае более чем вчетверо.
Кроме того, в среднем в июне россияне тратили 6609 на покупку обручальных колец, что на 4% больше, чем в 2019 году. Отмечается также, что в июне увеличился спрос на шампанское.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как понять на свадьбе, что брак обречен.
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