Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, почему женщины имитируют оргазм 

Рамблер 8 часов назад
Стало известно, почему женщины имитируют оргазм
Фото: depositphotos.com
Сексолог Эмили Морс назвала четыре причины того, почему женщины имитируют оргазм. Об этом сообщает Daily Star.
Эксперт рассказала, что большинство женщин притворялись, что получают удовольствие от секса из-за психологических проблем. Она назвала четыре причины того, зачем они это делают.
По словам Морс, первым поводом является то, что женщины хотят порадовать своего партнера. Так, они показывают ему, что он лучший и довел ее до "кульминации".
Еще одной причиной, по мнению сексолога, является то, что некоторые женщины никогда не испытывали оргазма, поэтому не ждут его. Соответсвенно, наилучшим выходом из ситуации будет имитация.
Третьим поводом для изображения оргазма стало то, что некоторые мужчины заканчивают половой акт раньше, чем женщины. У них иссякают силы еще до того, как они доставляют удовольствие своей партнерше.
Последней причиной Морс назвала неловкость в постели. В некоторых случаях мужчина старается, но так и не доводит женщину до оргазма. Так, чтобы избежать неловкости, женщины изображают удовольствие.
Ранее "Рамблер" сообщал об ошибках, которые женщины совершают после секса.
Видео дня. Как российская певица сменила сцену на ислам
Женский форум 10
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему я не храню растительное масло в шкафу
Почему я не храню растительное масло в шкафу
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Алкогольные напитки, которые нельзя пить в жару
Алкогольные напитки, которые нельзя пить в жару
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Какой кефир на самом деле полезен
20:02
Какой кефир на самом деле полезен
Еда Здоровье
Что будет с телом, если неделю не есть сахар
02:26
Что будет с телом, если неделю не есть сахар
Здоровье
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
02:42
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Здоровье
Наталья Фриске скопировала Жанну и влипла в скандал
02:05
Наталья Фриске скопировала Жанну и влипла в скандал
Звёзды
Диетологи назвали фрукт, необходимый худеющим
02:43
Диетологи назвали фрукт, необходимый худеющим
Еда
Почему наручные часы носят на левой руке
03:23
Почему наручные часы носят на левой руке
Психология
Как российская певица сменила сцену на ислам
02:41
Как российская певица сменила сцену на ислам
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение