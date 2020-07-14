Стало известно, почему женщины имитируют оргазм 

Сексолог Эмили Морс назвала четыре причины того, почему женщины имитируют оргазм. Об этом сообщает Daily Star.

Эксперт рассказала, что большинство женщин притворялись, что получают удовольствие от секса из-за психологических проблем. Она назвала четыре причины того, зачем они это делают.

По словам Морс, первым поводом является то, что женщины хотят порадовать своего партнера. Так, они показывают ему, что он лучший и довел ее до "кульминации".

Еще одной причиной, по мнению сексолога, является то, что некоторые женщины никогда не испытывали оргазма, поэтому не ждут его. Соответсвенно, наилучшим выходом из ситуации будет имитация.

Третьим поводом для изображения оргазма стало то, что некоторые мужчины заканчивают половой акт раньше, чем женщины. У них иссякают силы еще до того, как они доставляют удовольствие своей партнерше.

Последней причиной Морс назвала неловкость в постели. В некоторых случаях мужчина старается, но так и не доводит женщину до оргазма. Так, чтобы избежать неловкости, женщины изображают удовольствие.