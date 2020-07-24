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Россиянка назвала свой ценник и вызвала скандал 

Диана Товсепова 2 часа назад
Россиянка назвала свой ценник и вызвала скандал
Фото: Страница Таниты Чочиевой во ВКонтакте
Россиянка-блогерша Танита Чочиева на своей странице в соцсети "Вконтакте" назвала сумму, которую нужно будет заплатить каждому, кто захочет вступить с ней в отношения.
Публикация шумно обсуждается в Сети. Одни считают, что это низко, а другие уверены, что "зато честно".
Чочиева указала, что в месяц на косметические процедуры ей нужно около 36 тысяч рублей и еще 35 тысяч на походы в рестораны и покупки.
Раз в полгода ей нужен новый IPhone, ботокс против морщин, ботокс для волос, ботокс для губ, золотые украшения и поездка на отдых.
"Так что, когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной, взгляни на этот "прайс" и подумай, потянешь ли ты лямку", — заявила девушка.
Она предупредила, что не хочет тратить время впустую и общается только с "состоявшимися молодыми людьми".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как модель покоряет соцсети своими формами.
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