Россиянка назвала свой ценник и вызвала скандал 

Россиянка-блогерша Танита Чочиева на своей странице в соцсети "Вконтакте" назвала сумму, которую нужно будет заплатить каждому, кто захочет вступить с ней в отношения.

Публикация шумно обсуждается в Сети. Одни считают, что это низко, а другие уверены, что "зато честно".

Чочиева указала, что в месяц на косметические процедуры ей нужно около 36 тысяч рублей и еще 35 тысяч на походы в рестораны и покупки.

Раз в полгода ей нужен новый IPhone, ботокс против морщин, ботокс для волос, ботокс для губ, золотые украшения и поездка на отдых.

"Так что, когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной, взгляни на этот "прайс" и подумай, потянешь ли ты лямку", — заявила девушка.

Она предупредила, что не хочет тратить время впустую и общается только с "состоявшимися молодыми людьми".