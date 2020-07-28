Названы советы для секса на природе 

Туристам рассказали о том, как заниматься сексом на природе. Об этом сообщает блог "Спорт-Марафон" со ссылкой на инструктора по пешему туризму Ирину Рыжову.

Эксперт отметила, что туристам следует помнить о гигиене и взять с собой на природу мыло, полотенца и влажные салфетки. Она посоветовала заниматься любовью около водоема, чтобы пара смогла помыться.

Рыжова дала рекомендации по расположению палатки. Так, нужно искать ровное место без уклона, камней, гнезд насекомых и растущих деревьев. Она посоветовала располагать палатку вдали от других туристов, если пара решила заняться сексом в палаточном лагере.

"Постарайтесь разбить свой лагерь подальше от всех, чтобы не смущать людей", — отметила эксперт.

Инструктор рассказала, как подбирать палатку для такого случая. По ее словам, нужно уделить внимание высоте, защите от ветра, вентиляции и наличию карманов.