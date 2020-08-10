Эксперт рассказал об опасности сайтов знакомств 

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, чем опасны сайты знакомств. Об этом пишет "Прайм".
По словам специалиста, во время онлайн-общения нужно быть внимательным и не терять бдительность, так как на сайтах знакомств всегда есть «определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей».
Кроме того, Антон Куканов предупредил о мошенниках, которые присылают ссылки с вредоносным программным обеспечением. Также на подобных сайтах могут шантажировать присланными откровенными фотографиями.
Эксперт призвал россиян критически относиться к общению онлайн и не переводить никому деньги.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянки назвали имена звезд с идеальной внешностью.