Эксперт рассказал об опасности сайтов знакомств 

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, чем опасны сайты знакомств. Об этом пишет "Прайм".

По словам специалиста, во время онлайн-общения нужно быть внимательным и не терять бдительность, так как на сайтах знакомств всегда есть «определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей».

Кроме того, Антон Куканов предупредил о мошенниках, которые присылают ссылки с вредоносным программным обеспечением. Также на подобных сайтах могут шантажировать присланными откровенными фотографиями.

Эксперт призвал россиян критически относиться к общению онлайн и не переводить никому деньги.