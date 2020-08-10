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Эксперт рассказал об опасности сайтов знакомств 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Эксперт рассказал об опасности сайтов знакомств
Фото: depositphotos.com
Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, чем опасны сайты знакомств. Об этом пишет "Прайм".
По словам специалиста, во время онлайн-общения нужно быть внимательным и не терять бдительность, так как на сайтах знакомств всегда есть «определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей».
Кроме того, Антон Куканов предупредил о мошенниках, которые присылают ссылки с вредоносным программным обеспечением. Также на подобных сайтах могут шантажировать присланными откровенными фотографиями.
Эксперт призвал россиян критически относиться к общению онлайн и не переводить никому деньги.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянки назвали имена звезд с идеальной внешностью.
Любовь
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