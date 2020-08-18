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Как Светлана Бондарчук нашла нового мужа 

Елена Красовская 54 минуты назад
Смотрите видео и узнайте о новом замужестве Светланы Бондарчук. Светлана 25 лет была замужем за наследником артистической династии режиссёром Фёдором Бондарчуком. В семье было двое детей, а брак много лет считался образцовым. Тем не менее в 2016 году супруги подали на развод. Фёдор быстро нашёл замену супруге, а вот Светлана решилась на создание новой семьи только сейчас. Кто стал её избранником и как прошло бракосочетание, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, кому может достаться наследство Легкоступовой.
Любовь , Видео , Звёзды , Светлана Бондарчук , Федор Бондарчук
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