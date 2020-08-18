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Макаревич впервые показал молодую жену 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Макаревич впервые показал молодую жену
Фото: globallookpress.com
Супруга Макаревича, которая младше его на 30 лет, впервые появилась вместе с ним. Музыкант пригласил Эйнат Кляйн на программу "Смак".
Новость о свадьбе возлюбленных появилась в конце прошлого года, но они не афишировали свои отношения, поэтому о них ходили только слухи. Теперь Макаревич показал свою жену в программе "Смак Андрея Макаревича".
Сам музыкант назвал событие "эпохальным" и отметил, что не хочет прятать свою жену.

"Это день, когда я готовлюсь представить свою жену человечеству, потому что человечество давно меня об этом просило. Женился я не втихаря, жену не прячу"

В шоу супруги готовили тартар. Пользователи YouTube отметили, что пара не проявляла чувств на камеру и держала дистанцию, но комментаторы остались в восторге от девушки.
Кадр из передачи "Смак"

"Какая достойная, очаровательная, самодостаточная и чрезвычайно умная женщина", "Приятная женщина, улыбчивая, кокетливая, с манерами", "Лучший выпуск", — отметили поклонники.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Костюшкина рассказала, кто живет на 50 тысяч в месяц.
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