Макаревич впервые показал молодую жену 

Супруга Макаревича, которая младше его на 30 лет, впервые появилась вместе с ним. Музыкант пригласил Эйнат Кляйн на программу "Смак".

Новость о свадьбе возлюбленных появилась в конце прошлого года, но они не афишировали свои отношения, поэтому о них ходили только слухи. Теперь Макаревич показал свою жену в программе "Смак Андрея Макаревича".

Сам музыкант назвал событие "эпохальным" и отметил, что не хочет прятать свою жену.

"Это день, когда я готовлюсь представить свою жену человечеству, потому что человечество давно меня об этом просило. Женился я не втихаря, жену не прячу"

В шоу супруги готовили тартар. Пользователи YouTube отметили, что пара не проявляла чувств на камеру и держала дистанцию, но комментаторы остались в восторге от девушки.

Кадр из передачи "Смак"