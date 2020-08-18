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Сексолог положила конец спорам о размере мужского достоинства 

Рамблер 50 минут назад
Спор о размере мужского достоинства разрешен
Фото: depositphotos.com
Врач-сексолог из Австралии Надя Бокоди развенчала несколько популярных мифов о размере мужского полового органа. Принято считать, что мужчины с большим пенисом могут доставить женщине больше удовольствия. Но это не всегда прямо взаимосвязано. Слова специалиста приводит издание The Sun.
Сексолог отметила, что это не так. По словам эксперта, мужчины с большим членом редко оправдывают возложенные на них ожидания, так как они, как правило, не могут управиться со своим достоинством должным образом и доставить женщине удовольствие. Ведь 75% дам ответили, что им недостаточно исключительно проникновения, чтобы достигнуть оргазма.
Сексолог отметила, что именно поэтому размер не так важен, как умение доставлять наслаждение в постели своей партнерше.
По статистике, средний размер мужского полового органа составляет 12-13 сантиметров в эрегированном состоянии. Этого вполне достаточно для того, чтобы осчастливить женщину. Но неосторожные смешки по поводу размера могут стать причиной огромных комплексов у мужчин.
Тем не менее, специалист отметила, что правильнее оценивать практические навыки, а не абстрактные цифры, которые мало о чем говорят.
Ранее "Рамблер" писал, что Сябитова назвала проверенный способ женить мужчину.
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